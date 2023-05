Comunali. Toti: In Liguria PD sparito, vittoria anche del nostro modello

(DIRE) Genova, 29 Mag. – “Il Centrodestra e le forze civiche di questa regione insieme si confermano la forza predominante di governo: di fatto, con la sola eccezione di Savona e poco altro, il Partito Democratico scompare dalla Liguria. Si conferma fiducia in questo modello di governo, fatto da un’importante, determinante gamba civica, sotto le sue varie forme, e dai partiti del centrodestra che lealmente appoggiano questo mondo civico.

È una vittoria dei candidati, ma anche del modello”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando con i giornalisti l’esito dell’ultima tornata elettorale amministrativa in Liguria. “Ho sentito subito Flavio Di Muro per complimentarmi – aggiunge Toti – non ho sentito ancora Francesco Solinas, ma i consiglieri regionali Claudio Muzio (Fi) e Sandro Garibaldi (Lega), che fin dal primo momento si sono spesi per questa candidatura.

Avevo incontrato Solinas poco dopo il suo approdo al ballottaggio per assicurargli tutto il nostro appoggio, senza se e senza ma, perché rispetto alla continuità di governo di Sestri Levante rappresentata dall’altro candidato era abbastanza evidente che provenisse dal nostro mondo, condividesse il nostro modello di sviluppo della regione e avesse importanti uomini della nostra maggioranza ad appoggiarlo. Era il nostro naturale candidato per il ballottaggio”. (Sid/ Dire) 19:20 29-05-23