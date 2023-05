Parma. Armato di mazzetta, denunciato un 49enne italiano

La Polizia di Stato di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere i reati di natura predatoria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quest’ottica ieri, sono stati nuovamente controllati i luoghi di maggior aggregazione e afflusso di persone.

Durante il servizio alle ore 17:00 circa, le volanti sono intervenute nel quartiere Oltretorrente nei pressi di strada Bixio per la segnalazione di un uomo che armato di martello era intento a danneggiare le auto in sosta. Giunti celermente sul posto, i poliziotti hanno subito individuato l’uomo che, con una vistosa mazzetta con punta acuminata, stava rovistando nei cassonetti della spazzatura.

I poliziotti intervenuti hanno tempestivamente disarmato l’uomo e poi allo scopo di ricostruire la dinamica dell’accaduto, e in base a quanto dichiarato da alcuni testimoni, è stato raccontato che l’uomo, fermato poco prima, si aggirava tra le autovetture in sosta intento a svitare le antenne e alzare i tergicristalli. Gli operatori dopo aver accertato pertanto che le autovetture non erano state danneggiate hanno accompagnato l’uomo in Questura, per identificarlo compiutamente in quanto sprovvisto di documenti.

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, il soggetto è stato identificato per un 49enne italiano.

Al termine dell’attività, il 49enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e la mazzetta è stata sequestrata.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Parma/articolo/970647465e6796b0811133748