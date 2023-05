Reggio Calabria. La Scuola Secondaria Primo Grado Bevacqua, dell’Istituto Comprensivo “Galluppi, Collodi, Bevacqua” presenta il progetto “Creando Insieme”

Il progetto “Creando insieme” ha coinvolto gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bevacqua”, e si è proposto con l’intento di sviluppare, ampliare e valorizzare le competenze tecniche necessarie per la realizzazione di manufatti con carta e materiale di riciclo. Il tema del riciclaggio unito all’arte dell’inventare e creare nuovi oggetti, “dare una nuova forma agli oggetti non più in uso”.

Realizzazione di oggetti, vasi, strumenti musicali, con riferimento alla storia del nostro territorio e all’arte greca, sviluppo della propria fantasia, arricchimento del proprio bagaglio di esperienze manipolative, rispetto delle regole di convivenza, autonomia nell’organizzazione del lavoro, rafforzamento delle relazioni interpersonali, questi sono stati gli obiettivi principali del progetto, svolto dalle professoresse Antonia Lombardo e Oriana Triolo, con esposizione dei lavori “Un viaggio nel passato, con i vasi di cartapesta …” il 26 Maggio presso il plesso Collodi.

Musica, arte, emozione e gioia durante il concerto di fine anno dell’orchestra del corso strumentale dell’I. C. Galluppi-Collodi-Bevacqua e la mostra dei lavori del progetto “Creando insieme” hanno allietato i cuori e gli occhi di tutti.