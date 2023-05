Pensioni. Meloni: Garantire la tenuta del sistema ed evitare bomba sociale

(DIRE) Roma, 30 Mag. – “Il 23 Marzo è stato istituito al Ministero del lavoro l’osservatorio per il monitoraggio della spesa previdenziale. Sarà utile per mappare tutta la spesa e per valutare anche gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi aziendali e ricambio generazionale. Il primo tavolo sarà sugli anticipi pensionistici, poi si lavorerà sul rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle pensioni future.

Dobbiamo garantire la tenuta del sistema ed evitare il manifestarsi di una bomba sociale nei prossimi decenni”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, nel corso del tavolo con i sindacati. “Il confronto con le parti sociali su questi temi è particolarmente prezioso.

Credo che si possa partire dal lavoro dell’osservatorio e dei tavoli tecnici, un lavoro di studio, per poi proseguire con un confronto complessivo sul sistema pensionistico”, spiega. “Un confronto che possa portarci a soluzioni migliori in una materia molto complessa”. (Lum/ Dire) 17:44 30-05-23