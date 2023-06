Gli Stingers vincono i Playoff ed il sogno continua nella parole del Presidente Maria Teresa Bozzaotra

Carissimi tifosi e appassionati del Basket,

È con immensa gioia e gratitudine che mi rivolgo a voi oggi, dopo aver concluso una stagione vittoriosa. Sono profondamente onorata di avere l’opportunità di scrivere questa lettera, per esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito al successo della nostra squadra.

Innanzitutto, desidero ringraziare il nostro eccezionale staff tecnico e medico. Grazie per la vostra dedizione, il vostro impegno instancabile e la vostra competenza nel preparare i giocatori per ogni partita. Siete stati veri pilastri del nostro successo e vi siamo infinitamente grati per tutto ciò che avete fatto.

Un ringraziamento speciale va alla dirigenza, che ha dimostrato grande visione nel costruire questa squadra vincente. Grazie per aver investito tempo, risorse e fiducia nel progetto. Il vostro sostegno e la vostra leadership sono stati fondamentali per portare la nostra squadra alla vittoria.

Un sentito grazie ai nostri sponsor, che hanno creduto in noi e sostenuto con passione il progetto. Un applauso va anche ai nostri valorosi giocatori, che hanno dimostrato un impegno straordinario e un’incredibile determinazione in ogni partita. La vostra abilità sul campo, la vostra coesione come squadra e la vostra resilienza ci hanno portato alla gloria. Grazie per averci regalato momenti indimenticabili e per averci ispirato con il vostro talento e la vostra passione.

Non possiamo dimenticare i nostri fantastici tifosi, voi che ci avete sostenuto incondizionatamente in ogni partita. Grazie per aver riempito il palazzetto di energia e calore, per averci sostenuto con il vostro incrollabile entusiasmo. Siete la nostra spina dorsale e il vostro supporto costante ci ha dato la forza di lottare fino alla fine.

È stato un privilegio condividere questa stagione con voi e siamo felici di poter festeggiare questa vittoria insieme. Ogni singolo tifoso, grande o piccolo, ha contribuito al nostro successo e siamo eternamente grati per il vostro affetto e il vostro amore per la squadra.

Non appena si calmeranno le emozioni di questa straordinaria vittoria, ci metteremo al lavoro per preparare la prossima stagione. Sappiate che continueremo a lavorare duramente per onorare il vostro supporto e rappresentare al meglio i valori dello sport che amiamo.

Ancora una volta, grazie a tutti voi per aver reso possibile questa avventura straordinaria degli Stingers. Siete la nostra forza e il nostro cuore. Non vediamo l’ora di condividere con voi nuovi momenti indimenticabili nella prossima stagione.

Con gratitudine,

Il Presidente Maria Teresa Bozzaotra