Giornata Mondiale della Bicicletta. Santanchè: presto comitato interministeriale per il cicloturismo

(DIRE) Roma, 3 Giu. – “Il cicloturismo è una finestra spalancata sulle bellezze dei nostri territori. Grazie a queste, all’alto livello della nostra enogastronomia e la varietà dei territori, potremmo facilmente superare la Germania (20 miliardi rispetto ai 7 dell’Italia).

Ma bisogna investire in infrastrutture dedicate: ciclovie sicure e sostenibili, le strutture a dimensione di bici, le app con le informazioni dedicate, la cultura dell’accoglienza del ciclista ed anche i centri per le biciclette. In Italia abbiamo a disposizione circa 5 mila chilometri di percorsi ciclabili, ma ci sono anche 60 mila chilometri di strade secondarie che potrebbero essere attrezzate.

Considerata l’importanza del comparto – prosegue il ministro – è in via di costituzione il Comitato interministeriale per il cicloturismo che prevederà anche il finanziamento di un progetto pilota”. Lo dichiara il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta. (Com/Fla/ Dire) 14:46 03-06-23