Atene, Italia-Grecia 93-40

Lardo: “Progressi evidenti ma tanto da migliorare”

Vince ancora e bene la Nazionale Femminile, nel penultimo test di preparazione all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà tra Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 giugno. Dopo le due sconfitte di Vigo con Cina e Spagna, ad Atene le Azzurre si sono imposte ieri sulla Croazia e oggi sulle padrone di casa della Grecia (93-40), dominata dal primo minuto.

La miglior marcatrice è stata Olbis Andrè con 27 punti (Career High in Azzurro, prima fermo a 20), in doppia cifra anche Martina Bestagno (14) e Costanza Verona (12): 12 i rimbalzi per Valeria Trucco.

Domani il ritorno in Italia, da mercoledì si torna a lavorare a Pordenone, dove l’11 giugno le Azzurre sosterranno l’ultimo test contro la Germania (ore 20.00, diretta SkySport) prima della partenza per Tel Aviv. A Pordenone si aggregherà al raduno anche Lorela Cubaj, finora impegnata in WNBA con le Atlanta Dream.

Così Lino Lardo. “Sono ancora tante le cose da migliorare da qui all’esordio di Tel Aviv ma certamente queste due partite di Atene ci forniscono indicazioni confortanti. Una settimana di lavoro in più in palestra si è visto, in difesa iniziamo ad avere la giusta aggressività e in attacco abbiamo espresso una pallacanestro divertente. Da mercoledì sarà con noi anche Lorela Cubaj ma come ho già detto, dobbiamo concentrarci sulle cose che in questi giorni non hanno funzionato nel modo giusto”.

Il commento di Olbis Andrè. “Non posso non essere felice della mia prestazione, mi capita raramente di segnare con questa continuità, ma al di là dei miei 27 punti sono soddisfatta della prestazione della squadra, che soprattutto in difesa ha interpretato queste due partite nel modo corretto. La nostra identità, la nostra forza, nasce tutto dalla nostra metà campo”.

Lardo cambia ancora il quintetto scegliendo Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Andrè: se l’avvio con la Croazia era stato balbettante, quello di oggi con la Grecia è sfavillante. Le Azzurre volano sul 14-5 con 12 punti di Andrè e poi doppiano le padrone di casa sul 26-13, prima di chiudere il primo quarto sul 34-16. Col passare dei minuti il divario si dilata, con lo staff tecnico Azzurro che approfitta del cospicuo vantaggio per ampliare le rotazioni delle 14 giocatrici a referto: all’intervallo lungo si va sul +24 (49-25), già 16 i punti per Olbis.

I liberi di Zandalasini valgono il +36 (67-31), i minuti restanti sono comunque utili per verificare i progressi e la tenuta di tutta la squadra.

Italia-Grecia 93-40 (34-16; 15-9; 20-8; 24-7)

Italia: Keys*, Villa 4 (2/3, 0/1), Romeo 3 (1/1, 0/1), Bestagno 14 (4/8, 1/1), Verona* 12 (2/3, 2/2), Zandalasini* 6 (1/4, 1/1), Pan 7 (2/4, 1/4), Trucco 7 (2/2, 1/3), Santucci 4 (2/3, 0/4), Fassina 7 (2/5, 1/3,) Pastrello ne, Andrè* 27 (11/14), Spreafico (0/1, 0/3) Panzera 2. All. Lardo

Grecia: Stamolamprou 4 (2/7, 0/1), Bosgana 2 (1/4, 0/2), Alexandri ne, Pavlopoulou (0/3, 0/2), (), Tsineke 6 (1/3, 0/2), Sotiriou 2 (0/1 da 3), Spanou 7 (1/5, 1/6), Christinaki 3 (1/5, 0/2), Chairistanidou, Diela ne, Fasoula 16 (5/11, 0/1), Karlafti (0/1 da 3), Stamati (0/1 da 3). All. Prekas.

Arbitri: Somos, Fragkoiyli, Konstantinidou..

T2P: Italia 29/48; Grecia 11/38. T3P: Italia 7/23; Grecia 1/19. TL: Italia 14/17; Grecia 15/23. Rimbalzi: Italia 47; Grecia 27. Palle perse: Italia 11; Grecia 14. Palle recuperate: Italia 10; Grecia 6.

All’EuroBasket Women 2023, le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

comunicato stampa – FIP