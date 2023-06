Battistoni (FI)i: Da Berlusconi visione lungimirante e liberale sulla UE

(DIRE) Roma, 4 Giu. – “Il presidente Berlusconi nell’intervista rilasciata oggi su ‘Il Giornale’ traccia con assoluta lungimiranza e con spirto liberale una visione nuova e di ampio respiro per l’UE che dovrà vedere il centrodestra, i popolari e tutte le forze europeiste e moderate unite nel costruire un nuovo percorso più vicino ai cittadini e alle loro reali esigenze”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“La visione che emerge dal ragionamento del presidente Berlusconi – prosegue – è un percorso fatto di unità, di idee e di valori comuni che nelle elezioni europee del 2024 potrebbe vedere per la prima volta in Ue un’affermazione forte delle componenti liberali e conservatrice così come è successo in Italia con la nascita del governo Meloni.

Un governo – aggiunge – che in questi mesi ha dato stabilità, concretezza e fiducia, le stesse ambizioni e le stesse qualità che con Forza Italia alla guida del Paese e all’interno del Partito Popolare Europea sarà determinante per segnare una nuova stagione, esercitando un ruolo da protagonista nella casa dei moderati”, conclude Battistoni. (Com/Fla/ Dire) 19:40 04-06-23