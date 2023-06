Formula E. Jakarta, secondo round a Gunther: prima vittoria Maserati

(DIRE) Roma, 4 Giu. – Maximilian Gunther vince la seconda gara del GulaVit Jakarta E-Prix 2023, dopo aver ottenuto la seconda pole position consecutiva, e riporta la Maserati sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 1957, dopo la leggendaria vittoria di Juan Manuel Fangio. Jake Dennis (Avalanche Andretti) è arrivato secondo in entrambe le gare del doppio appuntamento in Indonesia. I punti ottenuti in queste due tappe portano Dennis a un solo punto dal nuovo leader della classifica, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche).

Dopo una prima gara deludente per Jaguar, Mitch Evans è riuscito a conquistare la terza posizione. Gara senza punti per Nick Cassidy dell’Envision Racing che ha perso la leadership del campionato a favore di Pascal Wehrlein, che si è piazzato sesto. Il neozelandese è ora a cinque punti di distanza su Dennis. Soltanto sei punti separano i primi tre piloti in una lotta serratissima per il titolo. La Porsche è in testa alla classifica a squadre con 212 punti, staccando ulteriormente l’Envision Racing che si trova ora a 190 punti, mentre la Jaguar è terza con 171 punti.

Restano ora solo cinque gare: la prossima tappa si terrà il 24 giugno a Portland, quarta nuova città della Stagione 9. “Sono al settimo cielo per questa vittoria”, ha detto Gunther. “Abbiamo fatto dei progressi notevoli nelle ultime due gare, è fantastico, e ottenere la mia prima vittoria qui a Jakarta è indescrivibile”. (Red/ Dire) 15:33 04-06-23

(Foto di repertorio)