Carabinieri. Generale Galletta saluta comando Legione Calabria

E’ stato nominato Vice Comandante Generale dell’Arma

(DIRE) Reggio Calabria, 7 Giu. – Nella piazza d’Armi del Comando Legione carabinieri Calabria a Catanzaro, dopo la cerimonia di consegna delle medaglie mauriziane a otto carabinieri in servizio in varie località della regione, il Comandante interregionale ‘Culqualber’, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, ha rivolto il suo saluto di commiato a una rappresentanza di carabinieri in servizio nei reparti territoriali e speciali della regione.

Nei prossimi giorni lascerà il suo incarico per raggiungere Roma dove svolgerà l’incarico di vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, incarico che gli è stato conferito da diverse settimane.

Il Generale Galletta è stato accolto dal Comandante della Legione carabinieri ‘Calabria’, Generale di Divisione Pietro Salsano e da una rappresentanza di carabinieri di ogni ordine e grado in servizio nella regione. (Com/Mav/Dire) 12:32 07-06-23