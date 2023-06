Reggio Calabria. Concluso il progetto “Pame Ambrò”: iniziativa di promozione dell’insegnamento della lingua greca

Nei locali del Castello Aragonese, si è concluso oggi con la mostra finale dei prodotti realizzati, il Progetto “Pame Ambrò”: un’iniziativa promossa dall’Assessorato Comunale all’Istruzione di Reggio Calabria per l’insegnamento della lingua greca di Calabria nelle scuole che, in particolare ha coinvolto la 1C della Secondaria e 4A della Primaria dell’IC Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti” guidato dalla DS Adriana Labate.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare la cultura e la lingua greca di Calabria attraverso la sensibilizzazione nei giovani con incontri della durata di due ore di cinquanta minuti ciascuna, tenuti dall’Assessore all’Istruzione del Comune di RC Lucia Anita Nucera in orario curriculare, (come prevede la legge 482/99 per le ore di approfondimento della cultura locale).

Presente anche la poetessa Mimma Scibilia che ha collaborato con i ragazzi per esprimere con la poesia i loro sentimenti. La mostra sarà visitabile dal 7 al 10 giugno 2023 – Castello Aragonese RC.

comunicato stampa