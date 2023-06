10:35 – Dalle 05:00 del mattino di oggi due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nella periferia di Prato per l’incendio in una struttura adibita alla produzione di tessuti. Gli uomini delle squadre in azione hanno scongiurato il coinvolgimento delle abitazioni vicine.

E’ tutt’ora in corso la messa in sicurezza dell’area colpita dalle fiamme a Prato. Lo si apprende dalla pagina ufficiale Twitter del comando Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Federica Romeo