Genova. Furto di ‘lusso’ si trasforma in rapina

Comando Provinciale di Genova – Genova, 09/06/2023 11:37

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha tratto in arresto per rapina impropria un cittadino italiano di 27 anni e, con pregiudizi di polizia anche specifici, attualmente sottoposto a divieto con foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova.

Il giovane aveva sottratto alcuni profumi pregiati del valore complessivo di 600 euro da un negozio di via XX Settembre, entrando in colluttazione con il personale della vigilanza tentando la fuga.

Mentre era in atto lo scontro transitava una pattuglia del Radiomobile che bloccava e arrestava il malvivente. La refurtiva veniva recuperata e restituita. L’arrestato sarà sottoposto al giudizio direttissimo.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/furto-di-‘lusso’-si-trasforma-in-rapina