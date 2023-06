Le orche circondano la barca e staccano il timone: la disavventura a Gibilterra

Un nuovo drammatico video mostra il momento in cui le orche accerchiano una barca prima di staccarne i timoni

Tutto si è concluso a lieto fine, quanto avvenuto nello Stretto di Gibilterra. Il capitano Dan Kriz stava navigando al largo della costa spagnola il 15 aprile quando le orche la circondarono. Il filmato condiviso sui social media la scorsa settimana mostra una delle orche che strappa i timoni dalla barca e li trascina via con la sua bocca. Parlando con la testata giornalistica statunitense Newsweek dell’ultimo di una serie di attacchi simili contro barche nella regione, Kriz ha affermato di ritenere che la barca fosse stata spostata da una grande ondata prima che la realizzazione si verificasse mentre era impegnato a concludere la traversata dell’Oceano Atlantico, da Martinica a Malaga, con sosta alle Azzorre quando si è imbattuto con il resto dell’equipaggio in un attacco di orche. Un branco di cetacei che ha continuato a sbattere contro lo scafo fino a staccare parte della pala del timone. Un pezzo del timone a un certo punto è visibile nell’acqua, con le orche che lo tengono tra le fauci. Fortunatamente il secondo timone non è stato interessato dall’attacco. Illesi i componenti dell’equipaggio.

Tra luglio e ottobre 2020, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sono verificati almeno 40 incidenti con orche che hanno coinvolto barche a vela nell’area intorno alla Spagna e al Portogallo, ha riferito l’esecutivo marittimo. Ecco il link del video abbastanza inquietante che immortala il momento in cui l’orca stacca il timone mentre l’equipaggio assiste impotente all’attacco del genere: https://www.itemfix.com/v?t=sjjv8s

