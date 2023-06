Malaghena, qualità e lusso Made in Calabria

Il nuovo marchio Made in Calabria Malaghena è stato presentato ieri nel salone di Confindustria Reggio Calabria. L’idea, come sottolinea Malaga Cavalea, ideatrice e progettatrice del brand, nasce da un sentimento, quel sentimento che ci lega al mare, alla nostra terra. Nasce dalla sfida di voler realizzare un progetto ambizioso interamente in Calabria a partire dalla progettazione dei capi fino alla loro produzione.

Malaghena nasce dopo anni di analisi e di studi di fattibilità. Un marchio di moda che si posiziona suo segmento medio alto con una produzione di livello sartoriale industriale puntando sulle nuove competenze informatiche, creative e tecniche dei giovani calabresi.

L’obiettivo è quello di lanciare il marchio sul mercato iniziando a lavorare in pre-order attraverso una piattaforma on line e successivamente sviluppare dei corner in località e negozi di lusso. Capi di abbigliamento uomo-donna, accessori e gioielli saranno il core business di questo nuovo progetto, che dopo la presentazione di una prima capsule collection, già on line sul sito, vedrà presto il lancio dell’intera collezione.

A.S.