Vigili del Fuoco. Ferro: soddisfazione per ulteriori 550 assunzioni nel personale

(DIRE) Roma, 10 Giu. – “Con l’approvazione del decreto legge ‘salva infrazioni’, il Consiglio dei Ministri ha previsto il potenziamento di 550 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che saranno assunti facendo ricorso alla graduatoria del concorso riservato al personale volontario”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

“Il governo Meloni – spiega il sottosegretario Ferro – ha stanziato 26 milioni di euro all’anno a regime per questo ulteriore incremento di personale che si aggiunge alle oltre mille assunzioni decise nei mesi scorsi, e che consentono di far fronte alle situazioni più urgenti legate alle carenze di organico. Prova della grande attenzione che il Viminale, anche grazie al lavoro del Dipartimento e del sottosegretario Emanuele Prisco, riserva al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea con grande professionalità nel soccorso alla popolazione anche nelle più complesse situazioni di emergenza”. (Com/Sor/ Dire) 18:29 10-06-23

(Foto di repertorio)