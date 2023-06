Incendi in California

Non solo il Canada è avvolto dalla fiamme, pure lo Stato della California negli Stati Uniti. Ci sono stati diversi incendi nelle foreste californiane. Il tutto è dovuto al cambiamento climatico, che da quasi due anni sta apportando dei mutamenti al nostro pianeta terra.

Tra il 1996 e il 2021, “le terre bruciate” sono aumentate a dismisura, superando l’arco temporale che va dal 1971 al 1995. I dati sono stati effettuati e dimostrati da uno studio condotto dall’Università di Murcia, Barcellona, Catalogna, Spagna, pubblicato per Proceedings of the National Academy of Sciences.

Molti ricercatori dell’università, hanno dimostrato come il riscaldamento globale sia la causa principale degli incendi degli ultimi anni, come per quelli che attualmente albergano in Canada.