Roma. Melchiorre (FdI): basta finanziare canali social diseducativi

(DIRE) Roma, 17 Giu. – “Smettere di finanziare e sponsorizzare canali social che trasmettono messaggi non educativi o, peggio ancora, deleteri e dannosi per tanti giovani followers che li seguono”. E’ l’appello del senatore barese di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, rivolto alle “piccole e medie aziende e anche multinazionali che per farsi pubblicità sponsorizzano e pagano ‘le gesta’ di giovani youtuber che molte volte si rivelano inutili e pericolose challenge, una parola entrata nel vocabolario dei nostri figli che si trovano a seguire video, che poi diventano virali, dove ci si mette alla prova in una particolare attività (spesso stupida e senza alcuna morale) e si invitano altri utenti a fare lo stesso”.

“Il tragico incidente avvenuto a Roma deve invitare tutti a riflettere sul mondo che stiamo regalando ai nostri figli. E se contro il potere del web non possiamo fare niente, almeno proviamo a siglare un patto etico ed evitare che le aziende alimentino i followers di chi trasmette attraverso i social messaggi non educativi”, conclude il senatore Melchiorre. (Rai/ Dire) 21:01 17-06-23