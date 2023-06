Cybersecurity. Da Londra 25 mln di Sterline a Kiev

Cybersecurity al centro dell’attenzione di Londra, sarà di 25 milioni di Sterline, la cifra che il governo britannico ha stanziato per aiutare l’Ucraina a proteggersi contro gli attacchi informatici degli hacker russi. E’ quanto ha reso noto Rishi Sunak, Primo Ministro del Regno Unito, in relazione al prossimo biennio.

Gli 007 inglesi avrebbero scoperto che la Russia ha tentato di attaccare l’infrastruttura informatica ucraina. Una rete che ha funzioni indispensabili in svariati settori, per esempio: le operazioni bancarie o la fornitura di energia. I soldi per l’Ucraina, quasi 30 milioni di euro, serviranno a potenziare le difese di cybersecurity del Paese.

FMP