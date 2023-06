Women’s EuroBasket, Italia-Montenegro 49-63. Azzurre eliminate

E’ decisamente amaro l’epilogo del Women’s EuroBasket 2023 per la Nazionale Femminile: nello spareggio di Tel Aviv che valeva un posto tra le prime otto le Azzurre sono state battute 49-63 dal Montenegro, che quindi Giovedì 22 Giugno giocherà a Lubiana il Quarto di finale contro la Francia. L’altro Quarto vedrà in campo Repubblica Ceca e Ungheria, gli altri due spareggi (Serbia-Gran Bretagna e Slovacchia-Germania) si giocheranno domani nella capitale slovena che poi ospiterà anche tutta la fase finale. Domani il rientro in Italia e la conclusione del raduno.

Il commento di Lino Lardo: “Siamo scesi in campo con un atteggiamento poco aggressivo, sono molto triste perché immaginavo una prestazione diversa e un risultato diverso. Il Montenegro sta giocando un ottimo Europeo ed è scesa in campo con maggiore intensità, complimenti a loro”.

La partita non ha mai avuto storia: il Montenegro ha preso il largo nel primo quarto, chiuso 22-8 grazie alle triple di Jovanovic e sfruttando le pessime percentuali al tiro delle Azzurre, 2/20 dal campo dopo 10 minuti.

Il massimo svantaggio sull’8-29 a metà secondo quarto, poi un 10-0 ispirato da Santucci e Villa ci ha illuso: all’intervallo lungo si è andati sul 35-22 ma nel prosieguo della partita le cose non sono migliorate. Azzurre incapaci di trovare il canestro con un minimo di regolarità (1/17 da 3 alla fine) e Montenegro bravo a mantenere il controllo del ritmo e del punteggio. A inizio ultimo quarto il nuovo massimo vantaggio per la squadra di Skerovic (52-31), che ha chiuso la gara senza spaventi.

Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia chiude fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificano le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Montenegro-Italia 63-49 (22-8, 13-14, 13-9, 15-18)

Montenegro: Mack* 13 (6/7), Kovacevic (0/2, 0/1), Zivaljevic, Pasic, Radonjic 1 (0/1), Zivkovic* 5 (2/7, 0/3), Mujovic* 4 (1/6, 0/3), Bigovic, Vucetic* 8 (3/4, 0/3), Scepanovic, Lekovic 15 (7/9, 0/2), Jovanovic* 17 (1/1, 5/8). All. Skerovic

Italia: Keys* (0/3, 0/1), Villa 4 (1/3, 0/2), Bestagno 4 (1/6), Verona 4 (2/2, 0/5), Zandalasini* 6 (1/6, 1/2), Pan 7 (2/2, 1/4), Trucco ne, Cubaj 2 (1/4), Santucci* 8 (3/7), Fassina ne, Andrè* 10 (5/12), Spreafico* 4 (1/1, 0/4). All. Lardo

Arbitri: Wojciech Liszka (Polonia), Viola Gyorgyi (Romania), Kerem Baki (Turchia)

T2P: Montenegro 20/37; Italia 17/46. T3P: Montenegro 5/20; Italia 2/18. TL: Montenegro 8/17; Italia 9/14. Rimbalzi: Montenegro 44 (Mack 15); Italia 37 (Santucci 8). Assist: Montenegro 10 (Mujovic, Zivkovic 3); Italia 9 (Santucci 4). Palle recuperate: Montenegro 4; Italia 8. Palle perse: Montenegro 12; Italia 8. Falli: Montenegro 16; Italia 20 (Santucci 5).

