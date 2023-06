Berlusconi. Aula Camera Tributa oltre 5 minuti applausi durante commemorazione

(DIRE) Roma, 22 Giu. – L’Aula della Camera ha tributato un applauso lungo più di cinque minuti a Silvio Berlusconi nel corso della sua commemorazione introdotta da un intervento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“Berlusconi ha dedicato particolare attenzione ai temi delle riforme istituzionali in qualità di membro della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, nonché ai temi internazionali quale membro della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e presso l’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale”.

Così il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ricordandolo in Aula continua: “Presidente del Consiglio nella XII, XIV e XVI legislatura, ha ricoperto per alcuni periodi anche l’incarico ad interim di Ministro degli Affari esteri, di Ministro dell’Economia e delle Finanze, di Ministro della Salute e di Ministro dello Sviluppo Economico. Eletto senatore per la prima volta nel 2013 e di nuovo nel 2022, è stato parlamentare europeo nella IX legislatura. Ha attraversato da protagonista assoluto fasi cruciali e complesse della vita del Paese, imprimendo un forte e indelebile segno nella storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale”.

Per Fontana “imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, ha saputo anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società, riuscendo a intercettarne le nuove e mutate esigenze. Strenuo difensore dei valori della libertà e della democrazia liberale, il suo impegno politico è stato sempre ispirato da coerenza ideale e da un’autentica umanità. Ha lottato fino all’ultimo con grande dignità e coraggio contro la malattia che lo affliggeva, dedicando tutte le sue energie alla costruzione di un futuro migliore per il Paese”. Insomma “con Silvio Berlusconi scompare una personalità di primo piano della nostra storia repubblicana e una figura di riferimento per tutti i moderati”. (Tar/ Dire) 10:53 22-06-23