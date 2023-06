Napoli. Al via presidi polizia locale per taxi a stazione e porto

Pattuglie di 2-3 agenti saranno presenti su due turni

(DIRE) Napoli, 30 Giu. – È partito oggi il nuovo servizio della polizia locale di Napoli per il controllo dei taxi e delle auto pubbliche a noleggio. I presidi della polizia turistica sono posizionati in prossimità dei posteggi taxi antistanti la stazione centrale in piazza Garibaldi e il Porto di Napoli al Molo Beverello.

Le pattuglie di 2 o 3 agenti saranno presenti su due turni a copertura dell’intera giornata nei giorni infrasettimanali, e garantiranno in particolare le fasce orarie pomeridiana e serale in occasione dei giorni festivi. Le verifiche puntano a prevenire il fenomeno del noleggio abusivo di autovetture e ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di auto pubbliche e taxi. (Com/Elm/Dire) 16:18 30-06-23