Due scosse di terremoto nella Sicilia Orientale, una di M 4.0

09:00 – L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato 2 scosse di terremoto in provincia di Messina. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose in base a quanto rende noto la Protezione Civile locale. L’epicentro è stato tra: Troina (Enna), San Teodoro (Messina), Bronte (Catania) e Regalbuto (Enna).

L’ipocentro è stato individuato a circa 19 chilometri di profondità. La magnitudo registrata dall’ultima scossa quella intorno alle 06:00 del mattino è stata di 4.0 ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione residente.

Silv Bott