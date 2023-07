Hollywood in sciopero, quali film rischiano?

Il sindacato Sag-Aftra , ha proclamato lo sciopero, la protesta è guidata dall’attrice Fran Drescher, da tutti conosciuta come “La Tata”. La città delle stelle è bloccata, gli sceneggiatori sono fermi da 12 settimane, e assieme a loro si sono uniti gli attori da un paio di giorni. Il motivo della contestazione sono i salari troppo bassi, e la minaccia dell’intelligenza artificiale. Molti film e serie tv sono paralizzate, un grosso guaio. Alcuni festival del Cinema potrebbero non esserci, come quello di Venezia, Toronto, e Telluride.

Quali sono le opere che rischiano uno slittamento?: Il sequel di Beetlejuice, diretto dal regista Tim Burton, le riprese sono quasi concluse, ma l’ultimo ciak potrebbe non realizzarsi. Lo stesso destino tocca al supereroe Deadpool, con il suo terzo film, in bilico anche Venom 3 e Mortal Kombat 2, il cast si è unito al sindacato Sag-Afta. Sono state sospese le riprese del tanto atteso Gladiatore 2, di Juror #2, il live action di Lilo e Stich, e Avatar 3. Su un filo appeso anche Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte Due.

Mentre le opere del piccolo schermo sono: Stranger Things, The Last of Us, The Mandalorian e Andor, già ferme con lo sciopero degli sceneggiatori. House of the Dragon nonostante le scene si girino in Inghilterra, molto probabilmente subirà un rallentamento. Mentre le riprese de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sono terminate.

Il blocco potrà durare a lungo, si prospetta una stagione cruda e magra per le serate invernali e autunnali.

