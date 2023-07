USA: bambino ucciso e travolto da un golf cart

Negli Stati Uniti, in Florida, in una zona residenziale della città di Fort Myers, un bambino di 3 anni spinto dalla propria innocenza dettata dall’età, è salito su un golf cart, e dopo un paio di giri intorno alla casa, ha travolto e ucciso un bambino di 7 anni.

Il fanciullo era stato trasportato in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare, se non che dichiarare il decesso. Nessuna ferita per il bimbo di 3 anni.

Incidenti di questo tipo, sono molto diffusi in Florida, il Governatore Ron DeSantis, ha imposto un limite di età di almeno 18 anni per guidarlo. La legge entrerà in vigore ad Ottobre prossimo. 6.500 bambini restano feriti per via di queste macchine nello stato della Florida (fonte: ansa.it).

AO