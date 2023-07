Chivasso oggi ferma per la rimozione di una grossa bomba della 2° Guerra Mondiale

A Chivasso in provincia di Torin, in Piemonte gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno iniziato questa mattina le operazioni di disinnesco e di messa in sicurezza di un residuato bellico del secondo conflitto mondiale.

Una grossa bomba inesplosa. Per le odierne operazioni (la cui durata è prevista tra le due e le sette ore) è stata necessaria l’evacuazione di 115 persone in un perimetro di 750 metri. Sempre per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura dello spazio aereo (con qualche disagio per l’aeroporto di Caselle) e il blocco del transito ferroviario e veicolare.

La “zona rossa” è compresa tra è compresa tra stradale Torino, via Marie Curie, via Montegrappa, via Settimo, via Orco e strada San Benigno. L’ordino rinvenuto a Chivasso sarà quindi spostato e fatto brillare Lunedì, in sicurezza, presso ex poligono a San Carlo Canavese.

Federica Romeo