Per via del brutto tempo, nella regione della Nuova Scozia in Canada, due adulti e due bambini, risultano dispersi. Negli ultimi due giorni ci sono stati temporali intensi nella provincia della regione canadese.

Molte le inondazioni improvvise, piogge che non erano state previste. E come nei film, le acque hanno sommerso diversi veicoli. La portavoce della Royal Canadian Mounted Police, Cindy Bayers, ha fatto sapere che molti sono i dispersi, scomparsi da Sabato mattina (fonte: ansa.it).

AO