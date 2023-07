Muore a 56 anni Sinéad O’Connor, cantautrice irlandese

Sinéad O’Connor, nata Sinéad Marie Bernadette O’Connor, cantautrice irlandese, si spegna all’età di 56 anni, tra il dolore dei fan.

Nata a Dublino, fin da piccola mostra interesse per la musica, tanto che a 14 anni si unisce al gruppo irlandese “In Tua Nua” nel 1984; da qui inizia la sua carriera musicale. In vita ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tanto che nel 1990 è in cima alle classifiche con il brano “Nothing Compares 2 U”.

Con l’album “I’m Not Bossy, I’m the Boss” nel 2014, la cantante decide di non scrivere più canzoni per il pubblico, dopo alcuni anni travagliati e discussi. Nel 2021 pubblica la sua autobiografia “Rememberings” e l’anno dopo deve vivere il suicidio del proprio figlio.

Nella sua breve vita travagliata, altalenante tra successi e gossip, Sinéad O’Connor ha vissuto la gloria della fama e conosciuto alcuni importanti esponenti della società. Si è spenta a Dublino.