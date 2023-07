Bronzo per il Setterosa al Mondiale di Pallanuoto

09:15 – Le Azzurre conquistano la Medaglia di Bronzo al Marine Messe di Fukuoka e si aggiudicano il terzo gradino del podio contro le avversarie australiane.

L’Italia, oggi sotto la guida del CT Silipo, si conferma ancora bestia nera per l’Australia, già sconfitta sempre per vincere il bronzo ai Mondiali del 2015 di Kazan.

Le ragazze del Setterosa hanno dominato il match e se si pensa che sono insieme da poco più di due anni, come fa notare lo stesso allenatore, non si può non intravedere un futuro brillante per questa Nazionale.

Silv Bott