Nord America, 5 anni spara al fratello mentre è fatto di cocaina

Un bambino ha ucciso il suo fratellino nell’Indiana mentre era drogato di cocaina in quel momento. Si è scoperto che il bambino morto aveva marijuana nel suo sistema

Un bambino dell’Indiana di cinque anni che ha ucciso il suo fratellino era drogato di cocaina in quel momento, mentre il bambino morto aveva marijuana nel suo sistema, secondo i pubblici ministeri. La scioccante rivelazione è arrivata martedì scorso mentre le accuse di abbandono e droga sono state svelate contro i genitori dei ragazzi, D.J.J., 27 anni, e S.T.W., 24 anni. La coppia è stata arrestata con le nuove accuse lunedì a La Porte, Indiana, secondo il Lafayette Journal & Courier. Il giovane I.J. è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa dopo che suo fratello ha trovato una pistola nel loro nascondiglio della droga di una casa, ha detto la polizia. J. ha affermato di aver fatto un pisolino sul divano in quel momento, dicendo di aver “sentito un boom” prima di trovare il bambino di 16 mesi morto.

Successivamente è stato scoperto che il bambino morto aveva marijuana nel suo sistema, mentre suo fratello è risultato positivo alla cocaina, hanno detto i pubblici ministeri mentre annunciavano le accuse. La polizia ha anche trovato 93 pillole di fentanil, marijuana e accessori per droghe nell’appartamento della coppia dopo la sparatoria mortale. La mamma W. ha detto alla polizia che la pistola era sua, sostenendo che di solito era tenuta in una scatola chiusa a chiave sotto il suo letto. J. è stato anche accusato di intralcio alla giustizia per presunto tentativo di ripulire l’appartamento dall’erba prima dell’arrivo della polizia. Quattro settimane prima della sparatoria mortale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , W. è stato accusato di possesso e spaccio di stupefacenti e marijuana, che è illegale sia per scopi medici che ricreativi in ​​​​Indiana.

