PNRR. Nesci (FdI): Grande risultato di Meloni e Fitto

(DIRE) Roma, 28 Lug. – “La decisione della Commissione europea di deliberare il pagamento della terza rata del PNRR e di approvare le modifiche proposte dal Governo sulla quarta rata rappresenta una grande notizia per l’Italia ed è un grande risultato del governo Meloni”.

Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia – Ecr Denis Nesci. “Entro l’anno l’Italia riceverà 35 miliardi che serviranno a consolidare il percorso di crescita economica avviato a pochi mesi dell’inizio di questa legislatura da questo Governo.

Complimenti al lavoro del Ministro Fitto e di tutti i ministeri – conclude – che anche in questa occasione lasciano con un pugno di mosche i gufi e i detrattori di un’azione politica incisiva e credibile a livello europeo cosi come non si vedeva da tanto tempo”. (Com/Ran/Dire) 20:40 28-07-23