Niger, il Paese sull’orlo di una crisi alimentare

20:00 – In Niger, a meno di 14 giorni dal colpo di stato si è registrato un aumento dei prezzi che sta per far scoppiare una crisi alimentare.

Il Paese sta soffrendo il rincaro dei prezzi sui prodotti alimentari ed il taglio dell’energia elettrica dalla Nigeria. Una ONG umanitaria, Coopi-Cooperazione, evidenzia i dati allarmanti per quanto riguarda gli sfollati. Morena Zucchelli, capo missione della ONG, ha affermato: “Oltre 4,4 milioni tra sfollati, rifugiati e abitanti locali. Il primo impatto negativo si riscontra nell’accesso al cibo: l’aumento dei prezzi degli alimenti, soprattutto di quelli alla base dell’alimentazione dei nigerini“.

La Zucchelli si trova nel Paese dal 2012, dove ha realizzato più di 100 progetti, molti di questi di emergenza nel campo del wellness. Al momento ne sta coordinando 17 che coinvolgono circa 2 milioni di persone. (Fonte ANSA)