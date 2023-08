Tifosi al Granillo per sostenere la causa della Reggina

Ancora una volta i reggini si sono dati appuntamento per protestare contro la decisione della FIGC che escluderebbe la Reggina dal campionato di calcio di Serie B. Le motivazioni dell’ultima sentenza del TAR non sono ancora note, l’occasione è stata fornita anche dal compleanno di Mister “Pippo” Inzaghi, anch’egli una delle vittime di questa situazione drammatica in cui versa la società Amaranto. Allo stadio Oreste Granillo ieri tardo pomeriggio, si sono dati appuntamento i tifosi della Reggina che hanno voluto dimostrare pacificamente tutto il loro dissenso per l’attuale situazione societaria.

A rimetterci, nel caso il Consiglio di Stato non dia un pensante colpo di spugna alle precedenti decisioni, è l’intera comunità sportiva e non solo, di Reggio Calabria. Un danno d’immagine, di carattere economico non indifferente per un territorio già alla deriva. Per non parlare del danno morale non economicamente quantificabile per tutti coloro che vedono nella maglia amaranto un vessillo identitario.

La Speranza è l’ultima a morire e quindi bene hanno fatto i tanti, curva e gradinata erano popolate, che ieri hanno protestato vivacemente con cori, slogan e striscioni contro quello che ritengono l’ennesimo abuso contro una città che subisce da troppo tempo inerte le decisioni inflitte dall’alto. Bene farebbero tutti i diretti protagonisti a organizzare delle conferenze stampa nelle quali spiegare ognuno le proprie ragioni al fine di far comprendere a pieno la situazione ed evitare speculazioni di ogni genere.

Fabrizio Pace