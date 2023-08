Urgente bisogno di sangue per giovane coinvolto nell’incidente di ieri a Gallico

22:15 – Versa in gravi condizioni di salute uno dei due giovani coinvolti ieri sera in un incidente stradale su un mezzo a due ruote in quel di Gallico, periferia Nord della città di Reggio Calabria. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dei fatti sono in corso i rilievi del caso. Già da diverse ore si stanno susseguendo sulle piattaforme social e sui quotidiani on line locali le richieste di donazioni di sangue. Ci accodiamo per lanciare un appello a chi potesse donarlo. Al ragazzo serve sangue gruppo 0+.

Si può donare il sangue recandosi presso il Morelli o all’unità AVIS Comunale. Il giovane è ricoverato al GOM di Reggio Calabria.

“ Cara comunità, ci dispiace dovervi comunicare questa tristissima notizia. Ci rivolgiamo a voi con un appello di estrema urgenza. Un giovane ragazzo di circa 18 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale questa notte a Gallico e le sue condizioni sono molto critiche. Attualmente è ricoverato presso il G.O.M. di Reggio Calabria e sta lottando per la sua vita. La situazione è critica e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo. Tuttavia, c’è un bisogno immediato di SANGUE per garantire che il ragazzo riceva le trasfusioni necessarie per sopravvivere. Vi preghiamo, di cuore, di considerare la possibilità di donare sangue per lui “. In questo post parte dell’accorato appello diffuso sulla pagina della chiesa di Archi, Maria Santissima del Carmelo.

Silv Bott