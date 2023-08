Violenza donne. Fallucchi (FdI): prevenire e contrastare piaga sociale

(DIRE) Roma, 13 Ago. – “Gli ultimi casi di cronaca sono drammatici. Nelle ultime ora una giovane ragazza di 21 anni, a Silandro, è stata uccisa brutalmente dal suo ex, che le forze dell’ordine hanno arrestato poche ore dopo. È necessario prevenire. Il nostro impegno deve essere massimo. Occorre non sottovalutare alcun segnale, dobbiamo lavorare ad una rivoluzione culturale. Questo è un tema su cui la politica deve lavorare unita.

Il DDL per il contrasto della violenza contro le donne e il potenziamento degli strumenti di prevenzione, varato dal Governo, inizierà il suo esame tra poche settimane in Senato. Confido affinché l’esame parlamentare sia spedito e costruttivo e consenta con l’apporto e il supporto di tutte le forze politiche una rapida e condivisa approvazione. Dobbiamo adottare in tempi rapidi importanti strumenti per prevenire e contrastare la piaga del femminicidio, lavorando ad un vero e radicato cambiamento culturale”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente commissione bicamerale d’inchiesta sui Femminicidi e la violenza di genere. (Com/Red/ Dire) 19:11 13-08-23