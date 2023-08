Volo fatto tornare indietro dopo il decollo per un passeggero sospetto a bordo

L’aereo era partito da Sydney alla volta di Kuala Lumpur. Gravi ritardi per i viaggiatori

Un aereo diretto a Kuala Lumpur è ritornato all’aeroporto di partenza, Sydney, dopo la ricezione di informazioni dall’intelligence statunitense sulla presenza di che un passeggero “sospetto” a bordo è diventato indisciplinato e ha fatto riferimenti all’Islam. L’uomo aveva uno zaino, che terrorizzava i passeggeri. Un video di un uomo a bordo del volo lo mostra parlare con un membro dell’equipaggio di volo. L’uomo, che ha uno zaino nero vicino, si sente nel video dire: “Mi chiamo Maometto, schiavo di Allah”. “Sei uno schiavo di Allah? Sei? Dillo. Dillo! Sei uno schiavo di Allah?” continuò l’uomo, apparentemente chiedendo a un assistente di volo. L’assistente di volo può quindi essere sentito rispondere: “Sì, lo sono”. Un passeggero sul volo ha detto che “ha aperto la cerniera dello zaino, ci ha messo le mani, ha minacciato appena velatamente di avere qualcosa di pericoloso dentro urlando a squarciagola proprio accanto al mio sedile”. Mai stato così spaventato.’

Resta inteso che i membri dell’equipaggio di volo hanno successivamente esaminato la borsa e non hanno trovato nulla di pericoloso al suo interno. Il volo per Kuala Lumpur è stato ora dirottato verso Sydney causando ritardi dei voli in entrata e in uscita dall’aeroporto mentre le autorità si preparano a salire a bordo dell’aereo e la chiusura di diverse piste sono chiuse, causando gravi ritardi ad altri voli internazionali. I veicoli di emergenza hanno circondato l’aereo. L’aereo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è atterrato poco prima delle 16:00, ora locale del 14 agosto, e isolato alla fine di una delle piste dell’aeroporto, mentre gli altri passeggeri sono stati spostati in un’altra parte del jet. Ecco il video dell’uomo che mentre parla con un membro dell’equipaggio: https://www.itemfix.com/v?t=2xslgf&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”