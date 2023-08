Lo “Sportello dei Diritti”: seguite i consigli della Polizia Postale

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il furto di account social. Per prevenirlo, aumenta il livello di sicurezza del profilo attivando ad esempio l’autenticazione a due fattori o la verifica in due passaggi: in questo modo, si associa alla semplice password un altro fattore di sicurezza che rende difficile la violazione dell’account.

Basta accedere al menu impostazioni di sicurezza del profilo. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

c.s. – Sportello dei Diritti