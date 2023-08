Verona. Ricercato in campo internazionale dalle autorità moldave per stupro: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato – Sottosezione Autostradale di Verona Sud, hanno tratto in arresto un 28enne moldavo, ricercato in campo internazionale dalle autorità moldave per il reato di stupro, per una pena massima da scontare di anni 12 di reclusione.

Ieri, poco dopo le 16.30, all’uscita del casello autostradale di Verona Nord i poliziotti hanno fermato una Fiat Freemont nera e sottoposto a controllo il conducente. Dagli accertamenti è emerso che a carico del giovane, sprovvisto di patente di guida, vi era una nota di ricerca in campo internazionale ai fini estradizionali.

La successiva attività d’indagine effettuata anche mediante l’ausilio della Divisione Centrale Polizia Criminale, ha confermato l’attualità delle ricerche. L’automobilista infatti era ricercato dal 2019 poiché unitamente ad altri 2 connazionali, mediante l’uso di minacce e violenza fisica, hanno forzato rapporti sessuali con una donna dopo averla fatta ubriacare.

Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Montorio (VR), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/313164e46ea479cb5488763047