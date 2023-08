Rimini. Polizia effettua accurato controllo dello stabile di Via Ugo Bassi: trovate all’interno 20 persone

La Polizia di Stato di Rimini, nell’ambito di calendarizzati e mirati servizi antidegrado, volti al controllo di immobili occupati arbitrariamente, nella mattinata odierna ha eseguito un intervento nell’immobile abbandonato, in pericolo di crollo, di Via Ugo Bassi di fronte allo stadio “Romeo Neri”. L’obiettivo di tali controlli, sollecitati da numerosi esposti, consiste principalmente nell’evitare che l’occupazione abusiva possa generare degrado urbano ed alimentare quindi la percezione di insicurezza dei cittadini.

Sovente, inoltre gli immobili illecitamente occupati diventano luogo di elezione per la consumazione di reati di varia natura, senza dimenticare i rischi per l’incolumità che discendono dalle precarie condizioni di sicurezza in cui versano questi edifici. La situazione dell’immobile controllato è stata infatti più volte segnalata dai cittadini, che manifestano una crescente preoccupazione per la presenza in quell’area di soggetti “sbandati”, che rappresentano un pericolo per i residenti.

Nello specifico, gli agenti della Questura di Rimini, supportati dagli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine aggregati per la stagione estiva e da un contingente del Reparto Mobile, hanno effettuato un approfondito controllo di tutta l’area, rintracciando all’interno dell’edificio 20 persone. Le persone rintracciate, tutte denunciate in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici, sono risultate essere cittadini stranieri di cui uno comunitario e 19 extracomunitari. Tutti sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, e le rispettive posizioni sono tutt’ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Presenti anche due minorenni per i quali sono in corso le procedure di affidamento ai servizi sociali.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/131064e6e4e8a6e37473215891