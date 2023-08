Savona. Nascondono la droga dentro un pacco di pepe e cumino proveniente dal Perù

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un venticinquenne di origine ecuadoriana, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di un servizio mirato, è stato tratto in arresto quale destinatario di un pacco proveniente dal Perù contenente droga.

L’attività investigativa era stata avviata su impulso del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, in ambito di collaborazione internazionale, allorquando l’ Autorità Peruviana aveva intercettato il pacco contenente generi alimentari e al cui interno era celata sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo di oltre 3 chilogrammi.

Gli uomini della Squadra Mobile di Savona, che avevano preso in consegna il pacco appena sbarcato in Italia all’aeroporto di Malpensa, si sono poi “travestiti” da insospettabili addetti alle consegne ed hanno recapitato il plico al destinatario il quale, dopo averlo ritirato, è stato subito arrestato.

La successiva perquisizione nell’abitazione ad uso dell’indagato, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di stupefacente pronte allo spaccio. L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

