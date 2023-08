Stagione 23/24: si radunano i Neroarancio

Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziata la nuova stagione in Neroarancio. Sotto la guida del nuovo allenatore, Federico Cigarini, gli atleti si sono riuniti al PalaCalafiore. Giorni di conoscenza e giorni d’arrivo considerando che, Omar Seck e Mateja Maksimovic, hanno raggiunto in serata la città di Reggio Calabria e i compagni.

Da Milano è arrivato, il talento ucraino di Tyrtyshnik, dalla vicina Stilo, l’energico Ilario Simonetti, da Reggio Emilia Aguzzoli,da Bologna Thomas Binelli, da Sarajevo Emin Mavric e dalle Marche Yusupha Konteh.

Si è aggiunto al roster in via di completamento il giovane Tommaso Russo. Il Coach ha già parlato con il team, richiedendo massima motivazione, la stessa che, in caso di successo sul campo, coraggio e volontà provocherà risultati in termini di coinvolgimento cittadino e di pubblico.

Vi terremo aggiornati riguardo le tantissime novità in atto.Già oggi al campo di atletica di Modena è iniziata la preparazione fisica con la guida esperta di Saverio Neri, nel pomeriggio le visite mediche con la supervisione del medico sociale il dott. Gianni Calafiore.