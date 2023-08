No, non è una scena di un film comico di Fantozzi, in Canada, un camion che trasportava ben 5 milioni di api lungo la Guelph Line di Burlington, tutte chiuse nelle casse api, ha involontariamente rovesciate sulla strada, e nell’aria si sono liberate, creando il panico.

La polizia, dopo aver ricevuto la notizia, ha esclamato “chiudete i finestrini”. Lo sciame ha oscurato il sole, le autorità hanno chiamato gli apicoltori per gestire questa “pazza fuga”.

AO