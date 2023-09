Belgrado. Prima giornata di Mondiale Assoluto con 6 barche Azzurre che superano le eliminatorie

Con le eliminatorie di oggi a Belgrado (Serbia) è iniziato il Mondiale Assoluto che assegnerà, oltre alle medaglie iridate, anche i primi pass per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Nelle batterie odierne l’Italia, in acqua con sette barche, ha superato il turno con ben sei di esse, centrando in tutte le specialità i quarti di finale: singolo Senior maschile e femminile, due senza e doppio Senior maschili, doppio Pesi Leggeri maschile e, tra le barche non olimpiche, singolo Pesi Leggeri maschile. Disputerà invece i recuperi il singolo leggero femminile.

Subito in evidenza il doppio Pesi Leggeri maschile del bronzo olimpico della specialità in carica Stefano Oppo (Carabinieri) insieme a Gabriel Soares (Marina Militare). I due azzurri vincono infatti la propria batteria agguantando i quarti di finale su Usa e Turchia.

Seconda posizione in qualifica e quarti di finale raggiunti anche per il doppio Senior maschile di Matteo Sartori e Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) e per il singolo Senior maschile di Davide Mumolo (Fiamme Oro). Sartori e Rambaldi, vicecampioni d’Europa in carica nella specialità, solo nel finale si lasciano superare dalla Cina, e dopo aver condotto per oltre 1500 metri terminano secondi davanti alla Lituania. Mumolo invece è ottimo secondo dietro il greco Ntouskos campione olimpico in carica, e davanti alla Spagna.

Con la terza posizione, passano ai quarti di finale Clara Guerra (Fiamme Gialle) nel singolo Senior femminile e Giovanni Codato e Davide Comini (Fiamme Oro) nel due senza Senior maschile. Guerra termina terza dietro Germania e Spagna senza aver mai visto in discussione il passaggio del turno e costringendo ai recuperi l’uzbeka Prakaten, detentrice dell’argento olimpico nella specialità. Per Codato e Comini è invece il solido terzo posto alle spalle di Gran Bretagna e Danimarca a garantirgli i quarti. Nelle barche non olimpiche, dominio in batteria su Ungheria e Norvegia e passaggio ai quarti di finale nel singolo Pesi Leggeri maschile per Niels Alexander Torre (Carabinieri), mentre nella medesima specialità tra le donne, Ilaria Corazza (SC Timavo) è quarta e disputerà quindi i recuperi.

Domani, la seconda giornata di gare iridate a Belgrado sarà riservata ancora al primo turno di qualificazione, con l’Italia impegnata in otto specialità nei seguenti orari: 10.00 doppio PR3 Mix, 10.35 due senza Senior femminile, 11.10 doppio Pesi Leggeri femminile, 11.32 doppio Senior femminile, 12.00 quattro con PR3 Mix, 12.42 quattro senza Senior maschile, 13.03 quattro di coppia Senior femminile, 13.31 quattro di coppia Senior maschile. Sempre domani, Italia in gara anche in tre preliminary race, nelle specialità non olimpiche e non paralimpiche, valide per l’assegnazione delle corsie nelle finali dirette: 9.30 singolo PR2 maschile, 10.42 due senza Pesi Leggeri maschile, 11.53 quattro di coppia Pesi Leggeri maschile.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Mimmo Perna): in alto il doppio PL maschile; in calce il singolo femminile ed il doppio maschile

comunicato stampa – Canottaggio.org