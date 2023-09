Odissea per un volo Ginevra-Malta: aereo Air Malta ritorna indietro 2 volte alla base a causa di un problema tecnico

Disavventura per i passeggeri e tanti disagi soprattutto per neonati, anziani e disabili. Ecco la replica della compagnia

Sabato 2 settembre, il volo Air Malta KM483 da Ginevra a Malta, operato dall’Airbus A320 registrato 9H-AEP, dopo la partenza, ha riscontrato problemi tecnici ed è tornato alla base due volte. L’A320 è decollato per la prima volta alle 19:47, con un’ora di ritardo, e ha circumnavigato il Lago di Ginevra prima di atterrare nuovamente dopo 30 minuti.

Dopo alcuni controlli, l’aereo è decollato nuovamente alle 22:36 come volo AMC483A, ma ha nuovamente circumnavigato il lago ed è atterrato all’aeroporto di Ginevra intorno alle 23:00. L’aereo è ancora parcheggiato sulla pista dell’aeroporto. Oggi la compagnia ha replicato: “La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è una priorità assoluta”, ha affermato Air Malta.

“Gli ingegneri stanno affrontando il problema. Ai passeggeri, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, è stato concesso un pernottamento in albergo e la compagnia aerea si è scusata per l’inconveniente ed ha espresso gratitudine per la loro pazienza. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti