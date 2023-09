Ruanda, UNESCO vuole salvare il gorilla di montagna

19:50 – Audrey Azoulay, Direttrice dell’Unesco, si trova in Ruanda per un meeting con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, che ha l’obiettivo di salvare i gorilla di montagna.

Ad oggi la specie conta solo mille esemplari presenti nel Paese africano. La causa della quasi scomparsa dei gorilla è dovuta alla combinazione di deforestazione e bracconaggio, che durante gli anni 80 aveva ridotto il numero fino a 250. Ad oggi la specie è stata preservata grazie alla cooperazione di ONG, Unesco, comunità locali ed autorità nazionali.

La Azoulay, ha partecipato all’annuale cerimonia del “Kwita izina”, che ha luogo nei pressi dei monti Virunga ogni settembre. Il parco nazionale dei vulcani è la principale riserva naturale Unesco nel Paese ed ospita anche i gorilla. Il DNA dei Gorilla differisce da quello dell’essere umano “solo” per il 2%. (Fonte ANSA)