Reggio Calabria: riapre con “Festa Madonna a modo mio” l’Atelier d’Arte Dedalo

Venerdì 8 Settembre 2023 l’Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo ha riaperto le porte al pubblico dopo la pausa estiva

In occasione delle Festività Mariane, l’Associazione Dedalo ha organizzato una mostra a tema “Festa Madonna a modo mio”, ovvero vista attraverso l’occhio dell’artista, curata dalla Presidente Silvana Marrapodi. A tale evento hanno preso parte gli artisti Chiara Basile, Carol Malacrinò, Alfonso Naimo e Stefano Nava, i quali hanno esposto delle opere dedicate alla Madonna della Consolazione.

Nella seconda sala dell’Atelier invece sono esposti Francesca Buffone, Carmela De Gregorio, Pino Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Luca Monaco e Cheren Hesse Surfaro, le quali opere sono ispirate a stati d’animo, attimi di vita vissuta, figure umane e tutto ciò che potrebbe ispirare l’artista durante la realizzazione delle sue opere.

Durante la riapertura Carmela De Gregorio e Silvana Marrapodi hanno realizzato in loco delle opere in estemporanea ispirate ai sentimenti provati al passaggio della Madonna per le vie della città di Reggio Calabria. Le opere finite sono state poi esposte in Atelier.

Ha presenziato all’evento anche l’affezionato Consigliere Comunale avv. Mario Cardia, il quale ormai da anni segue l’Associazione Dedalo nei suoi eventi. Durante il proprio intervento, ha mostrato la propria ammirazione e l’affetto per il Team Dedalo: “credo che Dedalo sia un esempio di cosa vuol dire fare associazionismo in città , giovani professionisti reggini guidati magistralmente dal Presidente Silvana Marrapodi che si spendono per la propria città realizzando eventi che mettono al centro il merito, a loro i miei complimenti”, ha dichiarato Mario Cardia.

L’Atelier d’Arte Dedalo, sito in via Salvatore Quasimodo n. 5, resterà aperto ogni settimana dal Venerdì alla Domenica dalle 17:00 alle 20:00, in occasione delle Festività Mariane anche Lunedì 11 Settembre 2023. Tanti gli eventi e i laboratori in programma per l’annualità 2023\2024 che coinvolgeranno attivamente la cittadinanza. In particolare nel mese di Ottobre sarà avviato un laboratorio di Fluid Art diretto dall’Artista Carmela De Gregorio e un laboratorio moda diretto dalla Stilista Cheren Hesse Surfaro. Durante il periodo natalizio invece, sarà la volta di una Masterclass di recitazione diretta dall’Attore e Regista Giuseppe Polimeno.

Ufficio Stampa Associazione Dedalo