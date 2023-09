Sanità. Ciocchetti: abbattimento liste attesa obiettivo Governo

“Parola magica è ‘territorio’, coinvolgere medicina di base”

(DIRE) Roma, 10 Set. – “Da quando si è insediato, meno di un anno fa, il governo Meloni e in particolare il ministro della Salute Schillaci si è impegnato al massimo per migliorare gli investimenti sulla sanità, dopo anni di tagli drastici, e si pone come obiettivo quello di abbattere le liste di attesa, contenere la spesa sanitaria, evitare ricoveri inappropriati e limitare gli accessi ai pronto soccorso. Per fare questo la parola magica è ‘territorio’. Bisogna creare un filtro tra ospedali e pazienti, quindi rafforzare l’assistenza territoriale con il pieno coinvolgimento della medicina base. E poi puntare a maggiori investimenti per la digitalizzazione della sanità, incrementando la teleassistenza e la telemedicina”. Così Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, intervenendo oggi a Roma all’apertura del 41esimo Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI). L’evento è in programma fino al 13 settembre al Centro Congressi ‘La Nuvola’ dell’Eur.

“Per chi è impegnato in politica la prima cosa da fare è saper ascoltare- ha proseguito Ciocchetti- e oggi più che mai chi opera nel settore sociosanitario chiede di poter condividere idee, proposte e visioni per rendere sempre migliore, efficiente e accessibile il servizio sanitario nazionale”. Il vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati si è infine congratulato con Marco Scatizzi, presidente di ACOI, e Pierluigi Marini, presidente del Congresso, per aver organizzato “nella splendida cornice del Centro Congressi ‘La Nuvola’ il Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Chirurghi Italiani per una quattro giorni densa di appuntamenti e approfondimenti sul mondo della sanità nelle sue diverse articolazioni. Questa è anche l’occasione per un confronto, assolutamente necessario e doveroso, tra operatori e mondo delle istituzioni”, ha concluso Ciocchetti. (Cds/ Dire) 18:15 10-09-23