Addio a Fernando Botero

Fernando Botero – pittore, scultore e disegnatore colombiano – è morto oggi all’età di 91 anni, nella sua abitazione nel Principato di Monaco. Per problemi di salute da diversi giorni era ricoverato ma aveva chiesto di potersi curare a casa. La notizia è stata confermata dal quotidiano “El Tiempo”.

Botero era nato il 19 aprile 1932 a Medellín; qui aveva cominciato la sua carriera di pittore. In seguito, negli anni ’60 si trasferì a New York e dopo a Parigi, dove cominciò a dedicarsi anche alla scultura. Negli anni ’80 abitò a lungo anche in Italia, in Toscana dove ricevette una forte influenza dell’arte rinascimentale italiana.

L’enorme produzione dell’artista è composta da quadri, disegni e sculture. Le sue opere, in cui i personaggi assumono forme dai volumi esasperati, così come anche i paesaggi urbani, sono state acclamate in tutto il mondo e pagate milioni di dollari dai collezionisti.