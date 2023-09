India: neonato trovato vivo in uno scarico, i ratti gli avevano mangiato le labbra e le dita

I passanti hanno sentito il pianto del bambino e lo hanno portato in ospedale dove si trova in condizioni stabili

Miracolo nella città di Noida, in India, dove un neonato di 5-6 giorni è stato trovato vivo dopo essere stato gettato in uno scarico fognario. I passanti hanno sentito il suo pianto e sono rimasti sorpresi nel notare che i topi gli avevano mangiato le labbra e le dita. Gli agenti di polizia hanno portato il bimbo in ospedale dove i medici lo hanno curato e hanno stabilizzato le sue condizioni. I genitori del neonato non sono stati ancora ritrovati e non si conosce il motivo del suo abbandono.

All’inizio di settembre, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in un altro caso simile in Andhra Pradesh, un neonato è stato trovato abbandonato in uno stretto canale di scolo. La neonata è stata portata in tempo in ospedale dai passanti. Ecco il link del video del neonato una volta preso in cura dai medici: https://www.itemfix.com/v?t=9psomh&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”