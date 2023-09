Reggio Calabria. Arriva la Diciotti con 698 migranti, 300 saranno portati a Messina

Questa mattina è approdata nel porto di Reggio Calabria la nave Diciotti, della Guardia Costiera, con a bordo 698 migranti. Quest’ultimi sono tutti di provenienza subsahariana o nazionalità tunisina.

Tra coloro che sbarcheranno ci sono 105 donne, alcune delle incinte, 100 uomini e 193 minori, di questi 143 non accompagnati per un totale di 398 persone.

Per 125 di loro è previsto il trasferimento in bus presso un centro di prima accoglienza ed identificazione a Gallico. I restanti 273 saranno trasferiti su tutto il territorio nazionale, in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

La parte restante dei migranti, 300, che non scenderà dalla Diciotti a Reggio Calabria, verrà invece portata al porto di Messina. (foto di repertorio)

Federica Romeo